Son Dakika Haberleri: Hdp Eş Genel Başkanı Buldan Van'da

Hdp Eş Genel Başkanı Buldan Van'da

24 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bizim anlayışımız hizmet, demokrasi ve özgürlük anlayışıdır.

Hdp Eş Genel Başkanı Buldan Van'da, System.String[]
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bizim anlayışımız hizmet, demokrasi ve özgürlük anlayışıdır." dedi.

Buldan, Van'ın Gevaş ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, çok fazla gelmedikleri ve ihmal ettikleri Gevaş'ı 31 Mart'tan sonra asla ihmal etmeyeceklerini söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinin Van için önemine işaret eden Buldan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim anlayışımız hizmet, demokrasi ve özgürlük anlayışıdır. Türkiye'nin batısında Ankara, İstanbul, Adana'da aday çıkarmadık ama aday çıkarmamamız, 'oradaki belediyelerde yer almayacağız' anlamına gelmiyor. Belediye meclis üyelerimiz oralarda meclislere girecek, halkımıza hizmet yapacak. Biz o büyükşehirlerde güç birliği oluşturduk, demokratik bir birlik oluşturduk."

Buldan, konuşmasının ardından seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:27 Kaynak: AA

Van, Halkların Demokratik Partisi, Buldan, Politika
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