HDP Eş Genel Başkanı Sincar, Silopi'de mitinge katıldı - Son Dakika
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HDP Eş Genel Başkanı Sincar, Silopi'de mitinge katıldı

01.09.2022 21:22
HDP Eş Genel Başkanı Sincar, Silopi'de mitinge katıldı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

Sincar, partisince ilçedeki nevruz alanında gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, barış için büyük demokratik ittifakı kurmaları gerektiğini söyledi.

Mithat Sincar, şunları kaydetti:

"Eğer gerçekten bu iktidarı değiştirmek istiyorsak onun dayandığı temel sütunu ortadan kaldırmalıyız. Yani savaş politikalarına karşı ortak mücadele yürütmeliyiz. Barış için büyük demokratik ittifakı kurabilmeliyiz. Çözümün ve barışın önündeki engellere karşı samimi ve dürüst bir mücadele yürütmeliyiz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HDP Eş Genel Başkanı Sincar, Silopi'de mitinge katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP Eş Genel Başkanı Sincar, Silopi'de mitinge katıldı - Son Dakika
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