HDP'li Sancar: Burada yaşadığımız felaketi basit bir kaza olarak geçiştirmek mümkün değildir - Son Dakika
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HDP'li Sancar: Burada yaşadığımız felaketi basit bir kaza olarak geçiştirmek mümkün değildir

22.08.2022 21:57
HDP'li Sancar: Burada yaşadığımız felaketi basit bir kaza olarak geçiştirmek mümkün değildir

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, beraberinde HDP'li milletvekilleriyle 2 TIR'ın neden olduğu ve 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı kazanın meydana geldiği Mardin'in Derik ilçesine geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, beraberinde HDP'li milletvekilleriyle 2 TIR'ın neden olduğu ve 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı kazanın meydana geldiği Mardin'in Derik ilçesine geldi. Sancar, "Burada yaşadığımız felaketi basit bir kaza olarak geçiştirmek mümkün değildir, Olayın bir yanında ihmaller zinciri yer alıyor" dedi.

Derik ilçesinde 20 Ağustos'ta akşam saatlerinde 2 TIR'ın neden olduğu ve 20 kişinin hayatını kaybettiği 26 kişinin de yaralandığı kazanın ardından bugün ilçeye gelen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Beraberinde Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk ve HDP'li milletvekilleriyle kazada hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileyen Sancar,  "Burada yaşadığımız felaketi basit bir kaza olarak geçiştirmek mümkün değildir. Olayın bir yanında ihmaller zinciri yer alıyor. İhmaller zincirinin başında da şehir merkezinden ağır tonajlı ve tehlikeli yük taşıyan araçların geçişine izin verilmesi. Hiçbir tedbir alınmıyor. Yol kapatılmıyor. Kaza yapan ilk TIR'dan fosfat caddeye yayılmışken buna dair de hiçbir önlem alınmıyor. 20 dakika kadar sonra bir başka TIR, burada ilk kazada yaralananlara müdahale etmek isteyenlere çarpıyor. Bu olayın sorumlusu iktidarın kendisidir. Buraya gelip halka sabır dilemek yerine yapmaları gereken, ilgili bütün bakanların istifa etmesidir. Başta İçişleri Bakanı. Eğer gerçekten halka sabır dilerken samimiyseniz sorumluluğu üstlenir, gereğini yerine getirirsiniz" diye konuştu.


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HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan Mardin ve Gaziantep'teki kazalara ilişkin açıklama Açıklaması HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan Mardin ve Gaziantep'teki kazalara ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP'li Sancar: Burada yaşadığımız felaketi basit bir kaza olarak geçiştirmek mümkün değildir - Son Dakika

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