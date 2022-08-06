HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'daki mitingde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'daki mitingde konuştu Açıklaması

06.08.2022 21:59
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'daki mitingde konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Demokrasi ittifakı bu ülkenin aydınlık geleceği, bu ülkenin gelecekte demokrasi ve barışı yaşaması için hayati önemde.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Demokrasi ittifakı bu ülkenin aydınlık geleceği, bu ülkenin gelecekte demokrasi ve barışı yaşaması için hayati önemde." dedi.

Sancar, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingde, ülkedeki sorunları çözme konusunda söz verdiklerini belirtti.

"Bu ülkede her sorunu çözecek birikimimiz var. Bu ülkenin gelecek yarınlara taşınması için güçlü bir irademiz var. Bütün inançlarla, bu ülkedeki bütün halklarla, bütün emekçilerle bir araya geleceğiz." ifadelerini kullanan Sancar, en büyük "demokrasi ittifakı"nı kuracaklarını söyledi.

Sancar, bu ülkeye verebilecekleri en büyük armağanın barışı sağlamak olduğunu dile getirerek, HDP olarak barış için de söz verdiklerini aktardı.

"Demokrasi ittifakı bu ülkenin aydınlık geleceği, ülkenin gelecekte demokrasi ve barışı yaşaması için hayati önemde." diyen Sancar, bu nedenle güçlerin birleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.

Mitinge, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ile HDP'li bazı milletvekilleri ve partililer katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'daki mitingde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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