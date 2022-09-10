CHP'li Gürsel Tekin'in çıkışıyla başlayan tartışmaya HDP'den cevap: Bizler bakanlık, mevki, makam peşinde koşacak insanlar değiliz - Son Dakika
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CHP'li Gürsel Tekin'in çıkışıyla başlayan tartışmaya HDP'den cevap: Bizler bakanlık, mevki, makam peşinde koşacak insanlar değiliz

10.09.2022 12:40

CHP'li vekil Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözleri sonrası devam eden tartışmalara konunun ana muhatabı HDP de katıldı. Konuyla ilgili konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bizler bakanlık peşinde, mevki, makam peşinde koşacak insanlar değiliz. Çünkü burada siyaset yapmak, ateşten gömlek giymektir. Biz bu gömleği, bu ülkenin halklarının aydınlık geleceği için giyiyoruz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar HDP Genel Merkezi'nde yapılan Parti Meclisi toplantısının açılış konuşmasında, kamuoyunda seçim tartışmalarının yürütüldüğünü, HDP'nin konumunun ne olacağının da merak edildiğini söyledi. Parti olarak seçimlerle ilgili tutumlarını 1,5 yıl önce açıkladıklarını anımsatan Sancar, "Bunun ötesinde yapılan her açıklama spekülasyondur, kurmacadır, aldatmacadır. HDP'nin bu çizgisinden vazgeçmesi de bugünkü şartlar altında söz konusu değil." dedi.

"DEMOKRASİ İTTİFAKI" VURGUSU

Sancar, "demokrasi ittifakı" kurmak amacıyla tüm muhalefet partilerine çağrı yaptıklarını hatırlatarak bu ittifakı ilmek ilmek ördüklerini ve amaçlarının, toplumu alternatifsiz bırakmak isteyenlerin arayışlarını boşa çıkarmak olduğunu bildirdi. Muhalefet partilerine yaptıkları çağrının muhatabının esas olarak Türkiye toplumunun tamamı olduğunu dile getiren Sancar, HDP'yi, kurduğu demokrasi ittifakını, bu ittifakın motor gücü olan Kürt halkını yok saymaya, dışlamaya yeltenenlerin Türkiye halklarının vicdanında büyük bir mahkumiyete maruz kalacağını söyledi.

"BİZLER BAKANLIK PEŞİNDE KOŞACAK İNSANLAR DEĞİLİZ"

Sancar, konuşmasının bir bölümünde ise CHP'li vekil Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözleriyle başlayan tartışmalara değindi. Sancar, "Bizler bakanlık peşinde, mevki, makam peşinde koşacak insanlar değiliz. Çünkü burada siyaset yapmak, ateşten gömlek giymektir. Biz bu gömleği, bu ülkenin halklarının aydınlık geleceği için giyiyoruz ve bu kararlılıkla da yürüyüşümüze devam edeceğiz. Emek ve Özgürlük İttifakı'nı Türkiye'nin en güçlü alternatifi haline getireceğiz, demokrasi ittifakını Türkiye'nin çözüm adresi olarak inşa edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri adeta Millet İttifakı'nda deprem etkisi yaratmıştı. Bu sözlere yanıt İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan gelmişti. Ağıralioğlu, "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız" diyerek krizin ilk fitilini ateşlemişti. Daha sonra da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz'' açıklaması ile gündeme gelmişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "Kendisi ne 6 liderden biri, ne parti sözcüsü ne de grup başkanvekili. Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş. Burada kararı verecek olan 6'lı masadır" demişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP'li Gürsel Tekin'in çıkışıyla başlayan tartışmaya HDP'den cevap: Bizler bakanlık, mevki, makam peşinde koşacak insanlar değiliz - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Gürsel Tekin'in çıkışıyla başlayan tartışmaya HDP'den cevap: Bizler bakanlık, mevki, makam peşinde koşacak insanlar değiliz - Son Dakika
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