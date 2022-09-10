HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Parti Meclisi toplantısında konuştu - Son Dakika
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HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Parti Meclisi toplantısında konuştu

10.09.2022 15:19

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Emek ve Özgürlük İttifakı'nı Türkiye'nin en güçlü alternatifi haline getireceğiz, demokrasi ittifakını Türkiye'nin çözüm adresi olarak inşa edeceğiz.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Emek ve Özgürlük İttifakı'nı Türkiye'nin en güçlü alternatifi haline getireceğiz, demokrasi ittifakını Türkiye'nin çözüm adresi olarak inşa edeceğiz." dedi.

Sancar, HDP Genel Merkezi'nde yapılan Parti Meclisi toplantısının açılış konuşmasında, kamuoyunda seçim tartışmalarının yürütüldüğünü, HDP'nin konumunun ne olacağının da merak edildiğini söyledi.

Parti olarak seçimlerle ilgili tutumlarını 1,5 yıl önce açıkladıklarını anımsatan Sancar, "Bunun ötesinde yapılan her açıklama spekülasyondur, kurmacadır, aldatmacadır. HDP'nin bu çizgisinden vazgeçmesi de bugünkü şartlar altında söz konusu değil." dedi.

Sancar, "demokrasi ittifakı" kurmak amacıyla tüm muhalefet partilerine çağrı yaptıklarını hatırlatarak bu ittifakı ilmek ilmek ördüklerini ve amaçlarının, toplumu alternatifsiz bırakmak isteyenlerin arayışlarını boşa çıkarmak olduğunu bildirdi.

Muhalefet partilerine yaptıkları çağrının muhatabının esas olarak Türkiye toplumunun tamamı olduğunu dile getiren Sancar, HDP'yi, kurduğu demokrasi ittifakını, bu ittifakın motor gücü olan Kürt halkını yok saymaya, dışlamaya yeltenenlerin Türkiye halklarının vicdanında büyük bir mahkumiyete maruz kalacağını söyledi.

Sancar, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bizler bakanlık peşinde, mevki, makam peşinde koşacak insanlar değiliz. Çünkü burada siyaset yapmak, ateşten gömlek giymektir. Biz bu gömleği, bu ülkenin halklarının aydınlık geleceği için giyiyoruz ve bu kararlılıkla da yürüyüşümüze devam edeceğiz. Emek ve Özgürlük İttifakı'nı Türkiye'nin en güçlü alternatifi haline getireceğiz, demokrasi ittifakını Türkiye'nin çözüm adresi olarak inşa edeceğiz."

Sancar'ın konuşmasının ardından HDP Parti Meclisi toplantısına basına kapalı devam edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Parti Meclisi toplantısında konuştu - Son Dakika

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