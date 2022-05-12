Hdp Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Annesi Münire Sancar Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Hdp Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Annesi Münire Sancar Yaşamını Yitirdi

12.05.2022 20:52
Hdp Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Annesi Münire Sancar Yaşamını Yitirdi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın annesi Münire Sancar, tedavi gördüğü İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın annesi Münire Sancar, tedavi gördüğü İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Münire Sancar, bir süredir İstanbul'da hastanede tedavi görüyor. 78 yaşındaki Sancar, hayatını kaybetti. Sancar'ın cenazesi yarın Bahçelievler Yayla Miraç Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Kocasinan Mezarlığı'na defnedilecek.

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Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Bahçelievler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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