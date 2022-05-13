Hdp Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Annesi Münire Sancar Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hdp Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Annesi Münire Sancar Son Yolculuğuna Uğurlandı

13.05.2022 19:10

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın 78 yaşında hayatını kaybeden annesi Münire Sancar, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

Haber: EDDA SÖNMEZ- Kamera: ADEM KARABAYIR

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın 78 yaşında hayatını kaybeden annesi Münire Sancar, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ın 78 yaşındaki Münire Sancar bir süredir İstanbul'daki Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 78 yaşındaki Münire Sancar, dün tedavi gördüğü Bahçelievler Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Münire Sancar için Bahçelievler Yayla Miraç Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Mithat Sancar'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine; HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, CHP milletvekilleri Yıldırım Kaya, Akif Hamzaçebi, Ali Şeker, Sezgin Tanrıkulu, Hasan Baltacı, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ve eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de katıldı.

Münire Sancar'ın cenazesi Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hdp Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Annesi Münire Sancar Son Yolculuğuna Uğurlandı
Hdp Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Annesi Münire Sancar Son Yolculuğuna Uğurlandı
Hdp Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Annesi Münire Sancar Son Yolculuğuna Uğurlandı
Hdp Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Annesi Münire Sancar Son Yolculuğuna Uğurlandı

YORUMLAR
500
HDP'li Kenanoğlu: 'Alevilerin sorunlarının ortadan kaldırılması için demokratik bir anayasaya ihtiyaç var' HDP'li Kenanoğlu: 'Alevilerin sorunlarının ortadan kaldırılması için demokratik bir anayasaya ihtiyaç var' Bahçelievler'de 'Ekonomi Buluşmaları' yapıldı Bahçelievler'de 'Ekonomi Buluşmaları' yapıldı

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Bahçelievler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Hdp Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Annesi Münire Sancar Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 19:27:39. #1.12#
SON DAKİKA: Hdp Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Annesi Münire Sancar Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement