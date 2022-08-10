HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan, Konya ziyareti - Son Dakika
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan, Konya ziyareti

10.08.2022 18:34
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan, Konya ziyareti

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Konya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Konya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak, Kulu'da esnafı ziyaret eden Sancar, ardından Cihanbeyli ilçesine bağlı Yeniceoba Mahallesi'ndeki tarım işçileriyle görüştü.

Ardından, HDP Cihanbeyli İlçe Başkanlığı'nda vatandaşlara seslenen Sancar, Konya Ovası'nın çölleştiğini, eski bereketini kaybettiğini öne sürdü.

Çiftçinin tarlasını ekemediğini savunan Sancar, "Mazot fiyatları ve gübre fiyatları almış başını gidiyor. Bütün bunlar, çiftçinin tarımdan uzaklaşmasına yol açıyor. Çözüm biziz." dedi.

Vatandaşlarla daha çok buluşacaklarını anlatan Sancar, "Vatandaşlarla buluşarak daha çok büyüyecek, ülkenin sorunlarını çözecek yönetim gücünü mutlaka yaratacağız. Biz çözüm istiyoruz. Onun için sözümüz var diyoruz. Halkçı ekonomi diyoruz. Halk için kaynak yaratan bir ekonomik sistem. Eşit, adil paylaşım diyoruz. Bütün bunları hayata geçirecek birikime de iradeye de kararlılığa da sahibiz. Sorunlar, boş laflarla, temelsiz. vaatlerle çözülmez. Sorunlar halkçı bir anlayışla çözülür." ifadelerini kullandı.

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Tarlada yoğun geçen günün yorgunluğunu kağıt katlama sanatıyla atıyor Tarlada yoğun geçen günün yorgunluğunu kağıt katlama sanatıyla atıyor
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Cihanbeyli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan, Konya ziyareti - Son Dakika

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