HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: "Yol temizliği diye nitelendirdiğimiz kapsamlı çalışmamız var. Bu tür çalışmalar yapmıştık. Hepsini toparladık. - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: "Yol temizliği diye nitelendirdiğimiz kapsamlı çalışmamız var. Bu tür çalışmalar yapmıştık. Hepsini toparladık. Önümüzdeki günlerde görüşmeler çerçevesinde muhalefet partilerine ve ilgili çevrelere takdim edeceğiz"

ANKARA - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Yol temizliği diye nitelendirdiğimiz kapsamlı çalışmamız var. Bu tür çalışmalar yapmıştık. Hepsini toparladık. Önümüzdeki günlerde görüşmeler çerçevesinde muhalefet partilerine ve ilgili çevrelere takdim edeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş'u makamında kabul etti. Sancar; TBMM Başkanı Şentop ile görüşmelerinden sonra gazetecilere açıklama yaptı. Sancar, bugün muhalefet partileriyle görüşme turuna başlayacaklarını belirterek, ilk olarak heyetlerinin Saadet Partisi'ni ziyaret edeceklerini söyledi. Sancar, "1 Şubat itibariyle başlayan yeni bin program önümüze koyduk. 8 Şubat'ta bu programın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacağız. Başlangıcı Meclis Başkanlığı ile görüşerek yapmayı tercih ettik. Bunun sebebi demokratik siyaseti hayati önemde bulmamızdır. Meclisi yetkilerinin azalmış olmasına, etkisi sınırlanmış olmasına rağmen demokratik siyasetin hala kurumsal olarak en önemli unsurlarından biri olarak görmemizdir. Demokratik siyaseti ve Meclisi önemli gördüğümüz için bu programımızı Sayın Şentop ile görüşerek başlattık. Programımızın ana hatlarına aktardık. Programımız demokrasi programıdır. Acil demokratikleşmeye ve hukuk devletine dönüşe ihtiyaç var. Buradan uzaklaştığımız her gün krizler derinleşiyor, sorunlar ağırlaşıyor, toplumda kutuplaşma ve gerilim yükseliyor. Biz çözümü demokrasiye yeniden inşa etmekte, hukuk devletini sağlam şekilde kurmakta görüyoruz. Bunun yolu da demokratik siyaseten geçiyor" dedi.

Sancar, AİHM'nin Demirtaş kararının Türkiye'de beş yılda yargı ve adalet alanında yaşananları belgelediğini belirterek, "Biz tamirat tadilat programı muhalefete önereceğiz. Bunun müzakere sürecinin başlangıcı olarak da AİHM kararını eme alabileceğimizi söylüyoruz. Yine aynı görüşü Sayın Şentop'a da aktardık. Bütün muhalefet partileri arasında Türkiye'nin demokrasi yolunu açmak açısından hayati anlamda görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sancar, Cemil Çiçek'in AİHM kararına ilişkin "uyulmalıdır" Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un ise "Böyle bir zorunluluk yok" dediklerini hatırlatan gazeteciye, "Cemil Çiçek'in söyledikleri doğrudur. Bizim de söylediğimiz şeylerdir. AİHM sistemini bilen herkes AİHM'in kararını tartışmaya açık olmadığı, uygulanmasından başka seçeneklerin Türkiye'yi daha fazla zora soktuğunu görebilir. AİHM kararını Anayasa'nın 90. Maddesine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 46. Maddesine göre bağlayıcıdır. Nasıl uygulanacağı bellidir. AİHM tutukluluğun haksız olduğuna karar vermişse, bunda başka seçenek yoktur. 'Tutukluluk haksızdır. Bu konuda yapılan işlemler sözleşemeye aykırıdır' diyorsa bu kararın uygulanmasının tek biçimi vardı, tutukluluğu sonlandırmaktır" şeklinde konuştu.

"Yol temizliği diye nitelendirdiğimiz kapsamlı çalışmamız var. Bu tür çalışmalar yapmıştık. Hepsini toparladık. Önümüzdeki günlerde görüşmeler çerçevesinde muhalefet partilerine ve ilgili çevrelere takdim edeceğiz" diyen Sancar, bugün Saadet Partisi ile görüşeceklerini, Pervin Buldan ve heyetinin Temel Karamollaoğlu tarafından kabul edileceğini kaydetti. Ayrıca, Sancar, 5 Şubat'ta kendisinin ve heyetin CHP Genel Merkezi'ni, 9 Şubat'ta Gelecek Partisi'ni, 11 Şubat'ta DEVA Partisi ile görüşeceklerini ifade etti. Sancar İYİ Parti'den de randevu isteyeceklerini sözlerine ekledi.

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