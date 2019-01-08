Son Dakika Haberleri: Hdp Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Açıklaması

Hdp Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Açıklaması

1 saat önce

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Seçimlerde demokratik güç birliği yapılması herkesin ortak görev ve sorumluluğudur.

Hdp Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Açıklaması, System.String[]
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Seçimlerde demokratik güç birliği yapılması herkesin ortak görev ve sorumluluğudur. Gerek bölgede gerekse Türkiye'nin batısında ilkelerimizi koruyarak adımlar atıyoruz" dedi.

HDP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Buldan, yerel seçimlerin fırsat oluşturduğunu söyleyerek, "Yan yana gelmez, güç birliği yapmazsak bu ülkeyi ve toplumun geleceğini faşizmin karanlığına hep birlikte teslim etmiş oluruz. O yüzden bu seçimlerde demokratik güç birliği yapılması herkesin ortak görev ve sorumluluğudur. Gerek bölgede gerekse Türkiye'nin batısında ilkelerimizi koruyarak adımlar atıyoruz. Dün Diyarbakır'da önemli bir ittifak gerçekleşti. Bölgede, Kürt parti ve hareketlerle ittifak deklarasyonumuzu açıkladık ve yedi partinin ittifakı ile seçimlere giriyoruz" dedi.

Ekonomik gelişmelere yönelik olarak 2018 yılı Ocak ayında enflasyonun yıl sonu için yüzde 7 hedeflendiğini hatırlatan Buldan, "Bakan Bey, dalga geçer gibi 'Enflasyon hedefini tutturduk.' diyor. Halkın cebindeki ve sofrasındaki erimiş, bunlar hedef tutturmaktan söz ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güvenliğini gerekçe gösteren iktidarın Suriye'ye müdahale planları yaptığını aktaran Buldan, "Menbiç'e gidecekmiş. Türkiye'nin güvenliğini oradan sağlayacakmış. Türkiye'nin kamusal güvenliğini ancak barış politikalarıyla sağlayabilirsiniz. AKP iktidarının, kuzey Suriye'ye müdahale planlarının amacı Suriye'de istikrarsızlığı, savaşı ve krizi tırmandırmaktır" şeklinde konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:23 Kaynak: İHA

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