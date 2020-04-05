HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Açıklaması - Son Dakika

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, cezaevi ya da tutuklu ve hükümlü ayrımı yapılmadan tüm cezaevlerinin Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin yasalaşmasının ardından boşaltılarak birer karantina merkezi haline getirilmesini önerdi.

Buldan, partisinin MYK toplantısı devam ederken sosyal medya hesabı üzerinden gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konularını ve infaz yasasını bütün boyutlarıyla ele aldıklarını aktaran Buldan, salgının tüm dünyada artış gösterdiğine, her gün binlerce insanın yaşamını yitirdiğine dikkati çekerek, bu durumun ülkeler arası dayanışma ve yardımlaşmanın önemini ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ne olursa olsun evde kalınması gerektiğini belirten Buldan, "Evlerinizde kalın, üretimi durdurun, çalışmayın. İş yerinize gitmeyin. Yaşamak için evlerinizde kalmaya devam edin. Türkiye toplumu bu çağrıyı mutlaka ama mutlaka anlamalı ve evlerinde kalmalıdır. Hükümetin bu cesaretsiz, bu moralsiz, kendi toplumuna güvence vermediği bu dönemde insanlar kendilerini güvence altına almalı, karantinaya girmeli ve sosyal mesafesini kısıtlamalıdır." diye konuştu.

HDP olarak yeni bir dayanışma kampanyası düzenlediklerini, ihtiyaç sahibi herkese ulaşmanın gündemlerinde olduğunu ifade eden Buldan, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 'Kardeş Aile Kampanyası'nı bugün itibarıyla başlatmış oluyoruz. Bu bir dayanışma ve birlikte olma kampanyasıdır. Buradan kampanyamızın sloganı olan 'Bizler Paylaşıyoruz Sizler de Paylaşın' sloganını tüm Türkiye'ye iletmek istiyorum. Bu dayanışmayı büyüteceğimizin, bu dayanışma ile bu zor günleri aşabileceğimizin inancını yürekten paylaşıyorum. Evet bugünler de geçecek. Bugünler mutlaka ama mutlaka geçecek. Bizler sağlıklı günlere, sağlıklı yarınlara bu dayanışma duygularımızla gireceğiz."

Buldan, salı günü Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi planlanan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi konusunda hükümetin kendilerinden görüş aldığını ancak yine "kendi bildiğini okuduğunu" savundu.

Buldan, "Hiçbir cezaevi ayrımı yapmadan, tutuklu ve hükümlü ayrımı yapmadan tüm cezaevleri bu yasa kapsamında boşaltılmalıdır. Cezaevlerinin birer karantina merkezi haline getirilmesini HDP olarak öneriyoruz ve bu teklifi sizlere iletiyoruz." ifadelerini kullandı.