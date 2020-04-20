HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Açıklaması - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin sosyal medya hesapları üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmaya devam ettiğini hatırlatan Buldan, bu zor sürecin dayanışma içerisinde atlatılabileceğini ifade etti. Salgın başladığından bu yana "Bizi dayanışma yaşatır." dediklerini aktaran Buldan, bu kapsamda parti olarak "kardeş aile kampanyası" başlattıklarını söyledi.

Virüsle mücadele kapsamında sunulan önerilerin yerine getirilmesini isteyen Buldan, "Koronavirüs küresel bir salgındır ve dünyayı etkisine aldı. Türkiye de oldukça çetin bir mücadele vermektedir. Dayanışarak ve paylaşarak bu süreçten çıkacağız. Sosyal medya üzerinden buluştuğumuz bu günlerde, sizlerden istediğimiz karantina süreçlerine uymanız, evlerinizde kalmanızdır." ifadelerini kullandı.

İnfaz yasasındaki değişikliğe de değinen Buldan, yeni düzenlemeden bütün mahkumların yararlanamadığını, bu nedenle anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı bir çalışma yapıldığını savundu.