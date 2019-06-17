HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ameliyat oldu
39 dakika önce
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat oldu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:04 Kaynak: AA
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat oldu.
HDP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Buldan'ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtildi. İstanbul
'da gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrasında Buldan'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
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