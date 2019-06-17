Son Dakika Haberleri: HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ameliyat oldu
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ameliyat oldu

39 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat oldu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ameliyat oldu, System.String[]
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat oldu.
HDP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Buldan'ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.
İstanbul'da gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrasında Buldan'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:04 Kaynak: AA
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