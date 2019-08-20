HDP EŞ GENEL BAŞKANI PERVİN BULDAN'DAN AÇIKLAMA

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Diyarbakır'da HDP'lilerin protesto girişimine polis müdahale etti

MHP'li Semih Yalçın'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun "kayyum" açıklamalarına tepki

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması için siyasi partiler ne diyor?