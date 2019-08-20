HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan açıklama

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MHP'li Semih Yalçın'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun "kayyum" açıklamalarına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması için siyasi partiler ne diyor?