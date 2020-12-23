HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan, AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan, AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili açıklama Açıklaması

23.12.2020 14:47
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan, AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, terör propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmasıyla ifade özgürlüğü, özgürlük ve güvenlik hakkı ile serbest seçim hakkının ihlal edildiği...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, terör propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmasıyla ifade özgürlüğü, özgürlük ve güvenlik hakkı ile serbest seçim hakkının ihlal edildiği kararının ardından, avukatların başvuru yapmasına bile gerek duyulmadan tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Buldan, Selahattin Demirtaş'ın avukatları ile AİHM'in Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin HDP İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, avukatların bu kararın çıkması için yoğun çaba harcadığını belirtti.

AİHM kararının dün akşam açıklandığı hatırlatan Buldan, üzerinden bir süre geçmesine rağmen Demirtaş'ın hala tahliye edilmediğini aktardı.

Kararın Türkiye açısından bağlayıcı olduğunu ifade eden Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AİHM kararının ardından avukatların başvuru yapmasına bile gerek duyulmadan Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerekiyordu. Bu henüz gerçekleşmedi. Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere şu anda cezaevlerinde tutulan bütün siyasetçilerin, siyasi tutukluların bu karar doğrultusunda derhal serbest bırakılması gerekiyor."

Pervin Buldan, bir gazetecinin "Muhalefet partileriyle görüşerek ortak hareket etmek konusunda herhangi bir süreç işletilebilir mi?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Bu mesele aslında sadece HDP'yi ilgilendiren bir mesele değildir. Belki burada Selahattin Demirtaş üzerinden bir karar verildi ama aslında milyonları ilgilendiren bir karardan bahsediyoruz ve sadece HDP'lileri değil tüm toplumsal muhalefeti ilgilendiren bir karar. Bugün bize yapılan suçlamalar yarın diğer partilere aynı şekilde yapılacak suçlamalardır. Türkiye'de siyaset yapan bütün muhalefet partilerinin de bu karar üzerinde olumlu değerlendirmeler yapması ve karara destek vermesi gerektiğini düşünüyorum."

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Buldan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan, AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


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