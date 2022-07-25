HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan DBP'li Aydeniz'e destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan DBP'li Aydeniz'e destek açıklaması Açıklaması

25.07.2022 14:26
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan DBP'li Aydeniz'e destek açıklaması Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ilgili Meclis komisyonunun, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması konusunu görüşmek üzere yarın toplanacağını belirterek, "Hem partim, hem arkadaşlarım adına, yarın toplanacak olan komisyona...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ilgili Meclis komisyonunun, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması konusunu görüşmek üzere yarın toplanacağını belirterek, "Hem partim, hem arkadaşlarım adına, yarın toplanacak olan komisyona bir çağrı yapmak istiyorum; Parlamentonun, halkların iradesine saygı duyun." dedi.

HDP İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Buldan, yarın TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunun, partilerinin bileşenlerinden olan DBP'nin Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili toplanacağını kaydederek, komisyondan çıkacak sonucu tahmin edebildiklerini söyledi.

Komisyonların HDP veya HDP milletvekilleri hakkında hazırlanan ya da ortaya atılan bütün iddialara yönelik hep aynı kararı aldığını öne süren Buldan, "Dolayısıyla yarın da bir kez daha Türkiye'nin demokrasisine, adaletine ve vicdanlarına ters bir kararın çıkacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Buldan, yarın yapılacak toplantının demokratik siyasete bir darbe niteliğinde olacağını savunarak, "Hem partim, hem arkadaşlarım adına, yarın toplanacak olan komisyona bir çağrı yapmak istiyorum; Parlamentonun iradesine saygı duyun, halkların iradesine saygı duyun. Diyarbakır halkının seçmiş olduğu milletvekili olan Salihe Aydeniz'in iradesine saygı duyun." diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Aydeniz'in yanında, onun dokunulmazlığının kaldırılması ve yargılanmasının ise karşısında olduklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Salihe Aydeniz, Pervin Buldan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan DBP'li Aydeniz'e destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan DBP'li Aydeniz'e destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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