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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan yangın açıklaması: Kimse yaktıysa hesabı sorulmalı - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan yangın açıklaması: Kimse yaktıysa hesabı sorulmalı

01.08.2021 22:25
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan yangın açıklaması: Kimse yaktıysa hesabı sorulmalı, System.String[]

Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Pervin Buldan, orman yangınlarında sabotaj şüphesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buldan, "Kim yaktıysa, kimler yaktıysa mutlaka açığa çıkartılmalı ve mutlaka hesabı sorulmalıdır" dedi.

Türkye, günlerden bu yana devam eden orman yangınlarına kilitlendi. Söndürme çalışmaları hızla devam ederken, yangınların nasıl çıktığı sorusu da gündemdeki yerini koruyor. "HDP'liyiz her yerdeyiz" kampanyası kapsamında Esenyurt Meydanı'nda gerçekleşen buluşmada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yangınlara da değindi.

"MUTLAKA HESABI SORULMALIDIR"

Buldan, yangını çıkaranların cezalandırılması gerektiğini belirterek, "Kim yaktıysa, kimler yaktıysa mutlaka açığa çıkartılmalı ve mutlaka hesabı sorulmalıdır. Buradan yurttaşlarımıza, yangınlardan zarar gören bütün kentlerimize orada yaşayan yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizigönderiyoruz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan yangın açıklaması: Kimse yaktıysa hesabı sorulmalı

HDP Genel Başkanı, Orman Yangınları, Pervin Buldan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan yangın açıklaması: Kimse yaktıysa hesabı sorulmalı - Son Dakika


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