Son Dakika Haberleri: Hdp Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Erzurum'da

Hdp Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Erzurum'da

34 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Anketlerde düştüklerini gördükçe bize saldırıyorlar.

Hdp Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Erzurum'da, System.String[]
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Anketlerde düştüklerini gördükçe bize saldırıyorlar. Sanıyorlar ki bize saldırdıkları zaman insanlar bizden soğuyacak ve oy oranlarımız düşecek. Ama onlar saldırdıkça biz daha çok büyüyeceğiz." dedi.

Pervin Buldan, Hınıs ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosu önünde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hınıs'tan büyük oranda oy beklediklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hınıs Belediyesini kazanacaklarını belirten Buldan, "Hınıs halkı 31 Mart seçimlerinde kayyumları Ankara'ya gönderecek. Çünkü gittiğimiz her yerde halkımız kayyumların biletini kestiğini söyledi. Erzurum'un ilçelerinde de halkımız kayyumların biletini kesti." diye konuştu.

Önceki seçimlere baskı altında girdiklerini, her türlü engellemeye rağmen önemli oy oranlarına ulaştıklarını ifade eden Buldan, 31 Mart seçimlerinde de büyük bir başarıya imza atacaklarına inandığını kaydetti.

Buldan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de yaşananlara değinerek, "Dün Tayyip Bey İstanbul Taksim'deki kadınlar için 'ezan okunurken ezanı yuhalayıp ıslıkladı' dedi. Oradaki kadınların isyanı barikatlara, güvenlik güçlerinin saldırısına ve gaz bombalarınaydı. İşte dini siyasete alet edenler bir daha yalana başvurdular. Bu ülkede hiçbir kimse ezana hakaret etmez. Allah bizim semalarımızdan ezan sesini eksik etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Buldan, Cumhur İttifakını eleştirerek, şöyle konuştu:

"Anketlerde düştüklerini gördükçe bize saldırıyorlar. Sanıyorlar ki bize saldırdıkları zaman insanlar bizden soğuyacak ve oy oranlarımız düşecek. Ama onlar saldırdıkça biz daha çok büyüyeceğiz. Kürt halkının güvence olarak gördüğü parti HDP'dir. HDP Türkiye'nin önemli bir siyasi aracıdır, bunun için siyaset yapmamıza engel oluyorlar. Bize 'terörist, bölücü' diyor ama biz bu ülkede eşit ve kardeşçe yaşamı savunan, ülkenin bütünlüğü içinde kendi dilinde ve ilkelerinde yaşam hakkı tanınan partiyiz. Partimizi ve milletvekillerimizi terörist olarak göstermek büyük acizliktir."

Buldan daha sonra Tekman ilçesine geçerek ilçe merkezinde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:17 Kaynak: AA

Erzurum, Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Buldan, Politika
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