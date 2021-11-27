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HDP Eş Genel Başkanı Sancar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu

27.11.2021 20:37

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Adana'da bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Adana'da bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Sancar, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, birlikte mücadele etme sorumlulukları olduğunu belirtti.

HDP olarak kendi alanlarında, bulundukları her yerde mücadele yürüttüklerini aktaran Sancar, şunları kaydetti:

"Mecliste, meydanlarda, sokaklarda, mahallelerde halkla iç içe her fırsatta konuşmalar gerçekleştirip hem itirazlarımızı yükseltiyoruz hem önerilerimizi ortaya koyuyoruz. Çözüm için birlikteliği güçlendirmeye çalışıyoruz. Çıkış yolumuz bellidir. En geniş demokrasi ittifakını oluşturmak, en geniş demokratik mücadele ortaklığını gerçekleştirmedir. Ortak mücadeleyi başarabilirsek, seçimlerde ittifak tartışmalarının da çok fazla önemi kalmayacaktır. Daha doğrusu, ittifak tartışmaları kendiliğinden belki bir sonuca bağlanacaktır. Oysa şimdi seçimde ittifak meselesi öne çıkarılarak sahada ortak mücadele mecburiyeti gölgelenmektedir."

Sancar'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Adana, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP Eş Genel Başkanı Sancar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP Eş Genel Başkanı Sancar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
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