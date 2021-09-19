HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Bursa'da partililerle buluştu - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bütün ezilenleri, halkların bütün temsilcilerini, her inançtan, her kesimden insanı bir araya getirerek Meclis'te en güçlü iradeyi buluşturmak için kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Sancar, Bursa'da partisince Arabayatağı Pazar Alanı'nda düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaptığı konuşmada, HDP olarak Türkiye'nin tüm sorunlarını çözmeye talip olduklarını söyledi.

Ülkenin sorunlarının tek çözüm yolunun diyalog ve müzakere olduğunu belirten Sancar, yaklaşık 2 aydır birçok şehirde vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlattı.

Sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yaptıklarını, kanaat önderlerinin fikirlerini aldıklarını, halkın kendilerinden ne istediğini bizzat onlardan dinlediklerini aktaran Sancar, "Bu ülkenin bütün halklarına eşitlik, bütün inançlarına özgürlük, bütün emekçilerine sosyal adalet, bütün kadınlarına tahakkümden kurtulmuş bir yaşam ve bütün gençlere özgür bir gelecek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Demokrasi, barış, özgürlük ve eşitliğin kendilerini var eden değerler olduğunu ifade eden Sancar, bunlar olmadan geleceğe umutla bakılamayacağını dile getirdi.

Sancar, 2023 yılında yapılacak seçimlere değinerek, şunları kaydetti:

"Bütün ezilenleri, halkların bütün temsilcilerini, her inançtan, her kesimden insanı bir araya getirerek Meclis'te en güçlü iradeyi buluşturmak için kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Bizim milletvekilleri için ittifakımız halk ve demokrasiyledir. Seçim seçim diye meydanlarda, kulislerde, perde arkalarında çeşitli senaryolar kuranlara da cevabımız şudur: HDP, demokrasi, barış, adalet ve özgürlük için ilkeler üzerinden kendine bir yol belirleyecek."