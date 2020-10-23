HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da düzenlenen toplantıya katıldı Açıklaması - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da düzenlenen toplantıya katıldı Açıklaması

23.10.2020 19:27
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da düzenlenen toplantıya katıldı Açıklaması, System.String[]

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Sadece parlamenter sistemi yeniden kurma hedefiyle sınırlı ufuk, muhalefet için yeterli değildir.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Sadece parlamenter sistemi yeniden kurma hedefiyle sınırlı ufuk, muhalefet için yeterli değildir. Bizim geleceği dönük güçlü bir demokrasi hedefimiz olmalıdır." dedi.

Sancar, bir otelde sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, dün HDP Diyarbakır İl ve merkez Yenişehir ilçe binalarına yönelik operasyonun demokratik siyasete yönelik saldırılar olduğunu öne sürdü.

Mücadeleye devam edeceklerini aktaran Sancar, belediyelere görevlendirmeleri eleştirdi.

Mecliste Kobani bahanesiyle çıkan olaylara ilişkin araştırma önergeleri verdiklerini ve reddedildiğini anlatan Sancar, "Bu konuda sorumluluk hem siyasi hem de hukuksal olarak iktidarıdır. Olaylarda 52 kişi katledildi. Bunların büyük bir bölümü HDP'liydi. Kim ne yaptıysa ve kim neden sorumluysa açığa çıkarmak için her türlü çalışmaya varız." diye konuştu.

Hedeflerinin güçlü bir demokrasinin inşası için çalışmak olduğunu ifade eden Sancar, "Sadece parlamenter sistemi yeniden kurma hedefiyle sınırlı ufuk, muhalefet için yeterli değildir. Bizim geleceği dönük güçlü bir demokrasi hedefimiz olmalıdır. Bugüne kadar temel sorunların çözümünü engelleyen, sorunların kangrenleşmesine yol açan zihniyet unsurlarını sorgulayabileceğimiz hedeflere yoğunlaşmaktır. Sadece son 5 yılı, 18 yılı, 40 yılı değil bence son 100 yılı değerlendirerek geleceğe yönelik hedeflerimizi geniş tartışmamız lazım. Bunu bütün demokrasi güçleri ve demokratlarla yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Diyarbakır, Muhalefet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da düzenlenen toplantıya katıldı Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi Dortmund'lu Emre Can'ın koronavirüs olduğu ortaya çıktı Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 kişi hakkında 22 yıl hapis cezası istendi Madde bağımlısı ve psikolojik rahatsızlığını bulunan genç, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi
"Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu         
19:20
Sudan ile İsrail ilişkileri normalleştirme kararı aldı Sudan ile İsrail ilişkileri normalleştirme kararı aldı         
19:03
Son Dakika! NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal etti Son Dakika! NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal etti         
18:25
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak         
17:33
Kahramanmaraş'ta vakalar artıyor! HES haritası kırmızı renge büründü Kahramanmaraş'ta vakalar artıyor! HES haritası kırmızı renge büründü         
17:14
15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı         
16:44
Bursa'da Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti         
15:46
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Eski Galatasaraylı Sercan Yıldırım, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracak Eski Galatasaraylı Sercan Yıldırım, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracak         
11:05
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 19:36:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da düzenlenen toplantıya katıldı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei