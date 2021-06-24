HDP Eş Genel Başkanı Sancar: HDP yoluna devam edecek - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisine yönelik kapatma davası ile ilgili, "HDP'yi hiç kimse kapatamaz. HDP yoluna devam edecektir. Mücadele ile demokrasi ittifakıyla halkların ortak iradesiyle HDP'yi mutlaka yaşatacağız" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisi tarafından düzenlenen programa katılmak üzere Tunceli'ye geldi. Seyit Rıza Meydanı'nda partililerle bir araya gelen Sancar, HDP'ye yönelik kapatma davası ile ilgili konuştu. HDP'nin yoluna devam edeceğini kaydeden Sancar, "HDP'yi hiç kimse kapatamaz. HDP yoluna devam edecektir. Mücadele ile demokrasi ittifakıyla halkların ortak iradesiyle HDP'yi mutlaka yaşatacağız. 'Seçimlerde ne olacak?', 'Kapatılırsa ne yapacaksınız?' diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki kapatılmayacak ama ola ki kapattılar, sizinle birlikte kararımızı vereceğiz. Birlikte mücadele ettiğimiz bütün demokrasi güçlerine ve halkımıza soracağız" dedi.