HDP Eş Genel Başkanı Sancar kanaat önderleriyle buluştu - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bir grup kanaat önderiyle bir araya geldi.

HDP Genel Merkezinde "Herkes İçin Adalet" kampanyası kapsamında gerçekleştirilen buluşma öncesinde açıklama yapan Sancar, iyiliğe giden yolda en değerli rehberin adalet olduğunu söyledi.

Adaletin ise eşitlik ve haktan ibaret olduğunu belirten Sancar, insanların haktan mahrum olduğu ülkelerde adaletten söz edilmeyeceğini vurguladı.

Sancar, "En büyük adaletsizliklerden biri haklarda, yaşam şartlarında ve yaşama tarzında ayrımcılıktır. İslam'ın adalete büyük değer verdiğini biliyoruz. İslam adalet fikrini en fazla güçlendiren, en fazla savunan inançlardandır. Bu nedenle eğer adaletten vazgeçilmişse bu inançtan da vazgeçilmiş demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Her alanda adalet arayışı içinde olduklarını belirten Sancar, "Adaletin diğer görünümü de farklılıkların eşit şekilde bir arada olmasını savunmaktır. Eğer tek bir anlayışı empoze etmeye, dayatmaya kalkarsanız ortaya çıkacak şey büyük bir haksızlık ve adaletsizlik örneğidir." ifadelerini kullandı.

Adaletin aynı zaman "özgürlük yürüyüşü" olduğunu dile getiren Sancar, 25 Mart'ta "İslam ve Adalet" buluşması gerçekleştireceklerini kaydetti.