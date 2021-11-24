HDP Eş Genel Başkanı Sancar, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "HDP olarak bugün eş başkanlar başkanlığında bir kriz koordinasyon merkezi oluşturduk. Bütün gelişmeleri anında izleyecek bir çalışma başlattık." dedi.

Sancar, parti genel merkezinde yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ilk bölümünün ardından basın açıklaması yaptı.

Ekonomideki gelişmeleri değerlendirmek üzere MYK'yi acil olarak toplantıya çağırdıklarını belirten Sancar, sadece bir günde gerçekleşen kurdaki artışların, halka nasıl ağır bir bedel olarak geri döndüğünü rakamlarla anlatmayacaklarını, halkın bunu her gün, her alanda zaten yaşadığını söyledi.

Mithat Sancar, son bir aydaki kur artışı ya da Türk lirasının değer kaybının, Türkiye'nin dış borcunu 2022 yılı merkezi yönetim bütçesi kadar arttırdığını, dolayısıyla 2022 merkezi yönetim bütçesinin şu an artık anlamını kaybetmiş durumda olduğunu kaydetti.

Bazı ürünlere sınırlama getirildiğini, fiyatların günlük değiştiğini, hatta ekonomide fiyat kavramının ortadan kalktığını bile söylemenin mümkün olduğunu vurgulayan Sancar, fiyat kavramının ortadan kalkmasının, her türlü fırsatçılığa zemin hazırladığını dile getirdi.

HDP olarak neler yapabileceklerini ve neler yapmak istediklerini tartışmak üzere MYK toplantısını gerçekleştirdiklerini aktaran Sancar, "Şu an yapılması gereken ilk iş, derhal seçim kararı alınmasıdır. Bizim, bütün muhalefet partilerine, parlamentoda temsil edilen muhalefet partilerine özel bir çağrımız var. Gelin, derhal seçim önergesini ortak bir şekilde hazırlayıp Meclise sunalım." diye konuştu.

Sancar, "HDP olarak bugün eş başkanlar başkanlığında bir kriz koordinasyon merkezi oluşturduk. Bütün gelişmeleri anında izleyecek bir çalışma başlattık. Her gelişmeye karşı da değerlendirmelerimizi ve politika önerileriyle demokratik mücadele programlarımızı halka duyuracağız." ifadesini kullandı.