Üye Girişi
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması

27.08.2021 13:07
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partilerine yönelik kapatma davasının gündemlerinde olmadığını belirterek "Kapatma davasının, siyasi gücümüzü Türkiye'nin geleceğini belirleme konusunda kullanmamıza engel olması söz konusu değildir.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partilerine yönelik kapatma davasının gündemlerinde olmadığını belirterek "Kapatma davasının, siyasi gücümüzü Türkiye'nin geleceğini belirleme konusunda kullanmamıza engel olması söz konusu değildir." dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Neva Palas Otel'de düzenlenen il başkanları toplantısına katıldı.

Sancar, burada yaptığı konuşmada, iki ay önce yeni bir program uygulamaya başladıklarını, bu süreçte eş başkanlar, partinin her kademesindeki yöneticiler ile milletvekillerinin sahada her kesimle buluşmaya çalıştığını söyledi.

Çok başarılı bir çalışma dönemi geçirdiklerini ve bu sürecin en büyük yükünü eş başkanlar ve il, ilçe yöneticilerinin omuzladığını belirten Sancar, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Sancar, "Gördük ki halkımız HDP'ye inançla, kararlılıkla sahip çıkıyor. Moral yüksek, kararlılık sağlam. Bu da bizim siyasi gücümüzün, değişim idealimizin, hedeflerimize yürümemizin en güçlü kaynağıdır." dedi.

Gelecek dönemde neler yapacaklarını tartışırken, "ülkenin temel sorunlarına yaklaşım", "acil meselelere çözüm önerisi" ve "özel gündemlere dair tutum" olmak üzere üç ana başlık belirlediklerini aktaran Sancar, meydanlarda bu başlıklarla ilgili veriler tuttuklarını, şimdi bunları karara dönüştüreceklerini ifade etti.

Sancar, seçimlerle ilgili tutumlarının temelinde "yeni bir başlangıç yapma hedefi" yattığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Sahadaki buluşmalarımızdan şunu büyük bir memnuniyetle gördük; bizim halkımız, seçim ne zaman yapılırsa yapılsın, hangi şartlar altında gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin buna hazırdır. Kapatma davası bizim gündemimizde bu açıdan yoktur. Yani kapatma davasının, siyasi gücümüzü Türkiye'nin geleceğini belirleme konusunda kullanmamıza engel olması söz konusu değildir."

Bundan sonraki süreçte Parti Meclisini, Kadın Meclisini toplayacaklarını, Merkez Yürütme Kurulu toplantısını yapacaklarını aktaran Sancar, "Elbette Meclis grubuyla da bir araya geleceğiz, böylece istişareleri tamamlayıp, kararlarımızı, bu başlıklarla ilgili temel yaklaşımımızı bir metne dökeceğiz, bir deklarasyon yayınlayacağız." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Pervin Buldan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta 13:14 Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı 13:00 Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü 12:44 Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü
Karısını 3. kattan atıp intihar süsü verdi! Olay şahidi olan minik kız, 12:39 Karısını 3. kattan atıp intihar süsü verdi! Olay şahidi olan minik kız, "Baba ben annemi çok seviyorum" diye yalvarmış Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı 12:09 Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi 11:51 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı 11:29 Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı 11:21 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı

Son Dakika Haberleri
13:30 MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi
13:27 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor! İstanbul'da yapılan kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz
13:14 Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta
13:00 Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı
12:59 Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Portekizli yıldız veda edip gitti
12:44 Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü
12:38 Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için "Bu yara izleri benim gururum" dedi
12:32 5 başlık altında detaylıca anlatıldı! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yüz yüze eğitim genelgesi
11:50 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
11:42 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi         
13:31
Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Portekizli yıldız veda edip gitti Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Portekizli yıldız veda edip gitti         
13:00
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için "Bu yara izleri benim gururum" dedi         
12:39
Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi         
12:12
Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu         
11:57
Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar         
11:43
2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı         
11:26
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü         
10:56
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı         
10:20
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 13:39:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement