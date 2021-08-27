HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partilerine yönelik kapatma davasının gündemlerinde olmadığını belirterek "Kapatma davasının, siyasi gücümüzü Türkiye'nin geleceğini belirleme konusunda kullanmamıza engel olması söz konusu değildir." dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Neva Palas Otel'de düzenlenen il başkanları toplantısına katıldı.

Sancar, burada yaptığı konuşmada, iki ay önce yeni bir program uygulamaya başladıklarını, bu süreçte eş başkanlar, partinin her kademesindeki yöneticiler ile milletvekillerinin sahada her kesimle buluşmaya çalıştığını söyledi.

Çok başarılı bir çalışma dönemi geçirdiklerini ve bu sürecin en büyük yükünü eş başkanlar ve il, ilçe yöneticilerinin omuzladığını belirten Sancar, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Sancar, "Gördük ki halkımız HDP'ye inançla, kararlılıkla sahip çıkıyor. Moral yüksek, kararlılık sağlam. Bu da bizim siyasi gücümüzün, değişim idealimizin, hedeflerimize yürümemizin en güçlü kaynağıdır." dedi.

Gelecek dönemde neler yapacaklarını tartışırken, "ülkenin temel sorunlarına yaklaşım", "acil meselelere çözüm önerisi" ve "özel gündemlere dair tutum" olmak üzere üç ana başlık belirlediklerini aktaran Sancar, meydanlarda bu başlıklarla ilgili veriler tuttuklarını, şimdi bunları karara dönüştüreceklerini ifade etti.

Sancar, seçimlerle ilgili tutumlarının temelinde "yeni bir başlangıç yapma hedefi" yattığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Sahadaki buluşmalarımızdan şunu büyük bir memnuniyetle gördük; bizim halkımız, seçim ne zaman yapılırsa yapılsın, hangi şartlar altında gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin buna hazırdır. Kapatma davası bizim gündemimizde bu açıdan yoktur. Yani kapatma davasının, siyasi gücümüzü Türkiye'nin geleceğini belirleme konusunda kullanmamıza engel olması söz konusu değildir."

Bundan sonraki süreçte Parti Meclisini, Kadın Meclisini toplayacaklarını, Merkez Yürütme Kurulu toplantısını yapacaklarını aktaran Sancar, "Elbette Meclis grubuyla da bir araya geleceğiz, böylece istişareleri tamamlayıp, kararlarımızı, bu başlıklarla ilgili temel yaklaşımımızı bir metne dökeceğiz, bir deklarasyon yayınlayacağız." dedi.