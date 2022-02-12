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HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Nusaybin kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Nusaybin kongresinde konuştu Açıklaması

12.02.2022 16:35
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Nusaybin kongresinde konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bugün 6 muhalefet partisinin başkanları bir araya geliyor, gelsinler çok iyi yapıyorlar.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bugün 6 muhalefet partisinin başkanları bir araya geliyor, gelsinler çok iyi yapıyorlar. Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yok sayan, HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vaadettiğini de açıklaması gerekiyor." dedi.

Sancar, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ilçede dinler, diller, kültürler ve inançların birlikte kardeşçe yaşamayı bildiğini, geçmişte kardeşliğin hukukunun kurularak köklerinin derinlere salındığını söyledi.

Ülkeyi kültürlerin, inançların, dillerin bir arada özgür ve eşitçe yaşayacağı bir düzene kavuşturmak istediklerini kaydeden Sancar, "Bu ülkeye ve bölgeye büyük barışı getirmeye yemin ettik. Büyük barışın anahtarı Kürt sorununda demokratik çözümdür, bunu da biliyoruz. Biz büyük barışı sadece bu ülke için değil bu bölge için de istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geleceği birlikte inşa etmek için en geniş demokrasi ittifakını da kurmak zorunda olduklarını kaydeden Sancar, bugün yine ittifaklar meselesinin gündemde olduğunu belirtti.

Politikalarını aylardır anlattıklarını ifade eden Sancar, şöyle konuştu:

"Diyoruz ki parlamento seçimlerine kendi ittifakımızla gireceğiz, en geniş demokrasi ittifakıyla gireceğiz. Ama cumhurbaşkanlığı seçimi için de bütün muhalefet partileriyle diyalog ve müzakere istiyoruz. Eğer muhalefet partileri bizlerle geçiş sürecini, önümüzdeki dönemin temel ilkelerini, seçime kadar olan dönemdeki haksızlıkların ve tahribatların tamiri konusunu müzakere ederlerse ortak aday fikrine de açığız. Bugün 6 muhalefet partisinin başkanları bir araya geliyor, gelsinler çok iyi yapıyorlar. Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yok sayan, bu diyalogda HDP'yle ilişki kurmayı HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vaadettiğini de açıklaması gerekiyor. HDP'yle diyalog içinde olmak, mutabakat aramak şarttır. Kim ki HDP'yi düşmanlaştırır onun AKP ve MHP'den farkı yoktur. HDP'ye düşmanca yaklaşan herhangi bir partinin Türkiye'de kendini muhalefet gücü saymaya da hakkı yoktur."

Kongreye, HDP milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

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Halkların Demokratik Partisi, Muhalefet, Müzakere, Nusaybin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Nusaybin kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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