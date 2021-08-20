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HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Siirt'te partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Siirt'te partililerle buluştu Açıklaması

20.08.2021 20:23
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Siirt'te partililerle buluştu Açıklaması, System.String[]

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Söz veriyoruz, her zaman olduğu gibi bütün halklar eşit olana kadar, bu ülkede bütün halklar demokrasi ve özgürlük içinde yaşayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Söz veriyoruz, her zaman olduğu gibi bütün halklar eşit olana kadar, bu ülkede bütün halklar demokrasi ve özgürlük içinde yaşayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Sancar, "Halk buluşması" toplantılarına katılmak üzere geldiği Siirt'te partililerle buluştu.

Partisinin il başkanlığı önünde partililere seslenen Sancar, "HDP'yiz, her yerdeyiz" temasıyla başlattıkları kampanyayla ülke genelinde halkla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Halkların birlikte demokratik yaşamını sağlayacak güvencenin HDP olduğunu savunan Sancar, "Söz veriyoruz, her zaman olduğu gibi bütün halklar eşit olana kadar, bu ülkede bütün halklar demokrasi ve özgürlük içinde yaşayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz, taviz vermeyeceğiz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz doğru yolumuzu aynen sizinle birlikte sürdüreceğiz. Çünkü onlarda zulüm varsa bizde inanç var." diye konuştu.

Sancar, yoksulluğun her gün daha da derinleştiğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"O nedenle halkın aşı, işi, sağlığı, hayatı her geçen gün daha da fazla yangından pay alıyor. Bu yangını söndürmemiz lazım. Bu yangını söndürmek için HDP, her türlü mücadeleyi yürütüyor. Bütün demokratik siyaset imkanlarını sonuna kadar kullanarak bu mücadeleyi yürüteceğiz. Gelin, bütün demokrasi güçleri hep birlikte yürüyelim."

Programa DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, milletvekilleri ve partililer katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Siirt'te partililerle buluştu Açıklaması
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Siirt'te partililerle buluştu Açıklaması
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Siirt'te partililerle buluştu Açıklaması
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Siirt'te partililerle buluştu Açıklaması
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Siirt'te partililerle buluştu Açıklaması

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Özgürlük, Siirt, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Siirt'te partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika


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