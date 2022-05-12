HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi: Seninleyim Canan - Son Dakika

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 ayrı suçtan 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılması büyük ses getirdi. Muhalefet kanadı karara tepki gösterirken, iktidar kanadı ise kararı destekledi.

BİR TEPKİ DE BAŞAK DEMİRTAŞ'TAN GELDİ

Konu hakkında bir açıklamada Halen cezaevinde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan geldi. Demirtaş, Yargıtay'ın, Kaftancıoğlu hakkındaki mahkümiyet kararlarını onamasına tepki gösterdi

"SENİNLEYİM CANAN"

Başak Demirtaş'ın, sosyal medyadan Kaftancıoğlu'na destek için, "Siyasi yollarla yenemedikleri herkesi, siyaset ve hukuk dışı yollarla yenmeye çalışıyorlar. Bunu başarıp başaramayacakları bizlere bağlı. İnanıyorum ki başaramayacaklar! Seninleyim Canan." açıklamasını yaptı.