CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 ayrı suçtan 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılması büyük ses getirdi. Muhalefet kanadı karara tepki gösterirken, iktidar kanadı ise kararı destekledi.
Konu hakkında bir açıklamada Halen cezaevinde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan geldi. Demirtaş, Yargıtay'ın, Kaftancıoğlu hakkındaki mahkümiyet kararlarını onamasına tepki gösterdi
Başak Demirtaş'ın, sosyal medyadan Kaftancıoğlu'na destek için, "Siyasi yollarla yenemedikleri herkesi, siyaset ve hukuk dışı yollarla yenmeye çalışıyorlar. Bunu başarıp başaramayacakları bizlere bağlı. İnanıyorum ki başaramayacaklar! Seninleyim Canan." açıklamasını yaptı.
Kaynak: ANKA
Son Dakika › Güncel › HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi: Seninleyim Canan - Son Dakika