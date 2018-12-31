Son Dakika Haberleri: Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

1 saat önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "31 Mart'tan sonra kayyum atanmış belediyeden çok daha fazlasını geri alarak yerelde iktidara geleceğiz.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "31 Mart'tan sonra kayyum atanmış belediyeden çok daha fazlasını geri alarak yerelde iktidara geleceğiz." dedi.

Temelli, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir restoranda, "Yerel demokrasi için Muğla buluşması" adlı toplantıda partililere hitap etti.

Fırat'ın doğusunun Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını savunan Temelli, " Suriye'den dış güçler çekilsin evet. ABD çekiliyor. Hepsi çekilsin ama öncelikli olarak Suriye'de IŞİD denen çeteye son verilmesi gerekiyor. Onun tüm artıklarına da son vermek gerekiyor. Bunu uluslararası koalisyon, Birleşmiş Milletler başarabilir. Bugüne kadar bu çeteye son vermemelerinin nedeni Suriye halklarının çözümsüzlüğe mahkum edilip Suriye üzerinden kendi hesaplarını görme dertleridir." diye konuştu.

Yerel seçimlerin yaklaştığına değinen Temelli, "31 Mart'tan sonra kayyum atanmış belediyeden çok daha fazlasını geri alarak yerelde iktidara geleceğiz. Batı'da da Cumhur İttifakı'nı her yerde gerileteceğiz. Türkiye'de demokrasinin, barışın önünü açacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:55 Kaynak: AA

Suriye, Halkların Demokratik Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arap Baharı'nın Yıl Dönümünde Sarı Yelekliler Etkisi! 8 Ülkede Halk Ayaklandı Serel Yereli'den Çok Konuşulacak Bakirelik ve Lezbiyenlik İtirafı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'in Binali Yıldırım Açıklamasını AK Parti'lilerle Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 03:20:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]