Son Dakika Haberleri: HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

1 saat önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Türkiye, eşit yurttaşlık temelinde bir anayasayı var etmelidir.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, " Türkiye, eşit yurttaşlık temelinde bir anayasayı var etmelidir." dedi.
Partisinin Tepekule İş Merkezi'nde düzenlenen Ege Bölge Örgütlenme Konferansı'nda konuşan Temelli, örgütlenme çabalarının bir fikriyatı örgütlemek, toplumsallaştırmak olduğunu belirtti.
Temelli, fikriyatları sayesinde Türkiye siyasetine müdahale yapabildiklerini vurgulayarak 23 Haziran'daki yenilenen İstanbul seçiminin sadece bir belediye başkanlığı seçimi olmadığını anlattı.
Partisinin demokrasi ittifakı çağrısında bulunduğunu aktaran Temelli, şöyle konuştu:
"Türkiye, eşit yurttaşlık temelinde bir anayasayı var etmelidir. Herkesin kendini içinde bulacak bir toplumsal sözleşmeyi hep birlikte var etmeliyiz. Bugün İmralı'dan gelen aslında tavsiye de bu yöndedir, toplumu demokratik anayasa konusunda uzlaşmaya davet etmektedir. Eğer biz en kadim sorunumuz Kürt meselesiyse buradan başlamakta fayda vardır. Tıpkı Dolmabahçe mutabakatında altı çizildiği gibi. Bu sesi duymazdan gelmek yerine bir kez daha hafızamızı canlandırmak, 2013'e dönüp bakmak, o süreci bir kez daha tetkik etmekte yarar var."
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:01 Kaynak: AA
Türkiye, Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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