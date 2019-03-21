Son Dakika Haberleri: Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Açıklaması

Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Açıklaması

7 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "31 Mart'ta sandığa gidiyoruz.

Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Açıklaması, System.String[]
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "31 Mart'ta sandığa gidiyoruz. Bütün oylarımıza, siyasi irademize sahip çıkıyoruz." dedi.

Temelli, partisince Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen nevruz programında yaptığı konuşmada, barış ve demokrasiden vazgeçmediklerini söyledi.

"Şimdi bizim zamanımızdır, HDP zamanıdır, barış zamanıdır, demokrasi zamanıdır." diyen Sezai Temelli, "Bunu da her yerde hep birlikte biz sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Temelli, şunları söyledi:

"Kentlerimizi biz yöneteceğiz. Doğduğumuz yerde doymak için üreten biz, yöneten de biz olacağız. Biz bir arada yaşayacağız. Asla umudumuzu kaybetmeyeceğiz. 31 Mart'ta sandığa gidiyoruz. Bütün oylarımıza, siyasi irademize sahip çıkıyoruz. Biz asla bu sevdadan vazgeçmeyeceğiz."

Programda HDP'nin belediye başkan adayları da tanıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:19 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisi, Politika
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