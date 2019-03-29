Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "31 Mart'ta sandıklara gideceğiz, oyumuza, irademize sahip çıkacağız." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "31 Mart'ta sandıklara gideceğiz, oyumuza, irademize sahip çıkacağız." dedi.





Temelli, Mardin'in Artuklu ilçesinde partisinin seçim bürosu önünde yaptığı açıklamada, seçime sayılı gün kaldığını belirterek, "31 Mart'ta sandıklara gideceğiz, oyumuza, irademize sahip çıkacağız. Nerede bir Mardinli varsa mutlaka o gün oyunu kullanacak. Oyu buradaysa kendi burada değilse mutlaka buraya gelecek ve oyunu kullanacak. Eğer oyu taşınan sandıklarda ise o sandıklar nereye gidiyorsa biz de oraya gideceğiz. Oyumuzu mutlaka kullanacağız." dedi.



Temelli'ye seçim bürosunu ziyaretinde HDP Mardin milletvekilleri Mithat Sancar, Pero Dundar, Ebrü Günay, Tuma Çelik, HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk de eşlik etti.

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