HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Ağrı'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, geleceğin, halkların ve toplumun tükenmesini istemediklerini, bu yüzden ülkenin bir an önce erken seçime gitmesi gerektiğini savundu.

Temelli, partisinin kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "3. Ağrı İl Kongresi"nde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarından umudunun olmadığını söyledi.

Kanal İstanbul Projesi'ne de değinen Temelli, çalışmanın yapılması halinde herkesi büyük bir yoksulluğun beklediğini ileri sürdü.

Erken seçim çağrısında bulunduklarını aktaran Temelli, "Tükenmiş bir iktidarla artık geleceğimizin, halklarımızın ve toplumumuzun tükenmesini istemiyoruz. O yüzden ülke bir an önce erken seçime gitmelidir. Erken seçime gidene kadar, tüm toplumsal kesimlerle yan yana gelmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından kongrede tek aday olarak gösterilen Murat Öztürk, HDP'nin yeni Ağrı İl Başkanı oldu.