HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: "Bütçe hakkına sahip çıkmalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Politika HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: 'Bütçe hakkına sahip çıkmalıyız' - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: "Bütçe hakkına sahip çıkmalıyız"

6 saat önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM Genel Kurulunda devam eden 2020 Yılı Bütçesi görüşmelerine ilişkin, "Bütçe hakkına sahip çıkmalıyız. Bütçe bizimdir.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM Genel Kurulunda devam eden 2020 Yılı Bütçesi görüşmelerine ilişkin, "Bütçe hakkına sahip çıkmalıyız. Bütçe bizimdir. Yapılacak olan kamu harcamaları, yatırımlar halka dair olmalıdır." dedi.

Temelli, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen HDP Adana İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, parti teşkilatlarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

TBMM'deki bütçe görüşmelerine değinen Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütçe hakkına sahip çıkmalıyız. Bütçe bizimdir. Yapılacak olan kamu harcamaları, yatırımlar halka dair olmalıdır. Bütçe, halkın sağlık, eğitim, barınma, huzur içinde yaşama hakkını var etmelidir. Emekçinin hakkını korumalıdır. Toplumsal cinsiyete dayalı bir bütçe olmalıdır. Yani, kadın erkek eşitliği temelinde kaynakların yeniden dağılımını sağlamalıdır."

Kongreye, bazı HDP milletvekilleri, parti yöneticileri ve CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi katıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:32 Kaynak: AA
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