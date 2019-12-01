Son Dakika Haberleri: HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den, erken seçim çağrısı
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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den, erken seçim çağrısı

6 saat önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Tunceli İl Başkanlığının 3. Olağan İl Kongresine katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Tunceli İl Başkanlığının 3. Olağan İl Kongresine katıldı.

Tunceli Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan kongrede konuşan Temelli, ülkenin en önemli sorunlarından birinin Alevi sorunu olduğunu öne sürdü.

İzmir'de, Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasına değinen Temelli, "İktidar ne yapıyor ? Büyük bir tepki gösteriyor. Yine şov peşinde. Yakalanacakmış, cezalandırılacakmış. Oraya o yazıyı yazanı yakalamanız, cezalandırmanız Alevi sorununu çözmez. Alevi sorununun çözülmesi için bunun siyasetinin yapılması, bizzat Alevilerle bunun siyasetinin var edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kayyum atamalarını da eleştiren Temelli, şunları dile getirdi:

"Kayyum şiddettir, hukuksuzluktur, siyaseten acze düşmektir. Kayyum aslen iktisaden talandır, yolsuzluktur. Bugün kayyum atanan belediyelerimizde bir suç yoktur dedik. Ama kayyumun bizzat atanması başlı başına yasa tanımazlık, hukuk dışılıktır."

Erken seçim çağrısı yapan Temelli, "Erken seçimi, bütçe hakkımız için istiyoruz, adaletli bir Türkiye için demokratik bir Türkiye için istiyoruz." diye konuştu.

Nurşat Yeşil'in tek aday olarak oylandığı kongreye, HDP milletvekilleri, Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, CHP Tunceli İl Başkanı Mesut Coşkun, Baro Başkanı Kenan Çetin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den, erken seçim çağrısı

Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Tunceli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:33 Kaynak: AA
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HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Adaletli bir Türkiye için erken seçim istiyoruz
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