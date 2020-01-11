HDP Eş Genel Başkanı Temelli, "Erken seçim" istedi - Son Dakika
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HDP Eş Genel Başkanı Temelli, "Erken seçim" istedi

6 saat önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Şimdi hodri meydan deme zamanıdır, şimdi erken seçim zamanıdır.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli,

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Şimdi hodri meydan deme zamanıdır, şimdi erken seçim zamanıdır." dedi.

Temelli, Batman Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Demokratik Yerel Yönetimler Buluşması" programında yaptığı konuşmada, kapitalizm krizinin derinleştiğini, vekalet savaşları üzerinden bugün Orta Doğu'daki gelişmeleri hep beraber izlediklerini söyledi.

Önümüzdeki 10 yılın yeni değişikliklerin, dönüşümlerin de habercisi olduğunu belirten Temelli, bunun yerelde başlayacağını savundu.

Teröristler için saygı duruşunda bulunuldu

Temelli'nin yanı sıra İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk, Batman milletvekilleri, HDP ile DBP'li yöneticilerin de yer aldığı programda, etkisiz hale getirilen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Siirt'te bir düğün salonunda partisince düzenlenen 3. Olağan Kongresine katılan Temelli, burada yaptığı konuşmada, Orta Doğu halklarını kana boğan, zulüm içinde inleten güçlerden hep beraber kurtulacaklarını söyledi.

Temelli, şöyle konuştu:

"Bunu başarabiliriz, bu gücümüz var, şimdi bu gücümüzü ayağı kaldırma zamanıdır. Ben inanıyorumki önümüzdeki kongre sürecimizde, büyük kongremizde HDP tüm bu iddialarını, kararlılığını iktidara taşıyacaktır. Bir toplumsal mutabakat yaratacaktır. Bir fiili ittifak süreci ile kadınları, emekçileri bu ülkenin halklarını yan yana getirecektir. Demokratik bir anayasa yapmak, demokratik çözümü var etmek, siyasi çözüm için hep beraber bu yolu kat edeceğiz. O yüzden bir kez daha buradan sesleniyorum şimdi hodri meydan deme zamanıdır, şimdi erken seçim zamanıdır."

Kongreye, HDP Siirt Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Sıddık Taş ve partililer katıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Orta Doğu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:48 Kaynak: AA
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