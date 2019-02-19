Hdp Eş Genel Başkanı Temelli Hakkında Soruşturma
1 saat önce
VAN Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında, Van'da katıldığı bir etkinlikteki konuşması nedeniyle soruşturma başlattı.
VAN Cumhuriyet Başsavcılığı
, HDP
Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
hakkında, Van
'da katıldığı bir etkinlikteki konuşması nedeniyle soruşturma başlattı.
HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili
Sezai Temelli hakkında Van'da 19 Aralık
2018'de bir etkinlikte yaptığı konuşma nedeniyle, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Temelli hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti
devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Temelli'nin milletvekili olması nedeniyle soruşturma dosyası 'görevsizlik' kararı verilerek Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:40 Kaynak: DHA
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