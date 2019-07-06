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HDP Eş Genel Başkanı Temelli: "Herkesin içinde kendisini bulabileceği bir anayasayı Türkiye...

1 saat önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Eşit yurttaşlık temelinde, herkesin içinde kendisini bulabileceği bir anayasayı Türkiye yazabilir.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Eşit yurttaşlık temelinde, herkesin içinde kendisini bulabileceği bir anayasayı Türkiye yazabilir." dedi.
Temelli, partisinin kentteki otelde düzenlediği "Demokratik Yerel Yönetimler Eğitim Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, demokratik bir anayasanın hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Demokratik bir anayasanın uzlaşma zemininde buluşmak için gerekli adımları atmanın zamanının geldiğini belirten Temelli, "Anayasalar bir mutabakat ve toplumsal uzlaşma zemini sunar ki bu çok kıymetlidir. Bunu var edebiliriz. Bunun için bu adımı atmalıyız. Eşit yurttaşlık temelinde, herkesin içinde kendisini bulabileceği bir anayasayı Türkiye yazabilir. 12 Eylül rejiminin dayattığı aslında o tekçiliğin referansı olan bu anayasadan kurtulabiliriz." diye konuştu.
Yaşamın her alanında eşitlikçi mücadeleyi var edeceklerini dile getiren Temelli, şunları kaydetti:
"Radikal demokrasi anlayışımızla bir yerel demokrasi inşasını var edeceğiz. Radikal demokrasinin üç ayağı var. Bunlardan birisi kadın mücadelesi, biri ekoloji mücadelesi, biri de emek mücadelesidir. Bu üç mücadele alanı birbiriyle sınırdaş değil, iç içedir. Dolayısıyla attığımız her adımda hem kadın mücadelesi hem emek mücadelesi hem de ekoloji mücadelesini eş zamanlı bir arada sürdürme iradesini ortaya koymalıyız.
Yönetim anlayışımız bu üç adımın üzerinde yükselmeli."
HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Herkesin içinde kendisini bulabileceği bir anayasayı Türkiye...
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:51 Kaynak: AA
Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Türkiye, Güncel
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