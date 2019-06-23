HDP Eş Genel Başkanı Temelli oyunu kullandı
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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli oyunu kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:09 Kaynak: AA
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
oyunu kullandı.
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Halil Vedat Fıratlı İlkokuluna geldi.
Vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaşan Temelli, 1417 numaralı sandıkta oy verdi.
Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Temelli, "Oyumuzu kullandık. Herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
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