Son Dakika Haberleri: HDP Eş Genel Başkanı Temelli oyunu kullandı
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HDP Eş Genel Başkanı Temelli oyunu kullandı

53 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli oyunu kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli oyunu kullandı, System.String[]
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli oyunu kullandı.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanacağı Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı İlkokuluna geldi.
Vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaşan Temelli, 1417 numaralı sandıkta oy verdi.
Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Temelli, "Oyumuzu kullandık. Herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:09 Kaynak: AA
İstanbul, Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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