Son Dakika Haberleri: Hdp Eş Genel Başkanı Temelli, Tekirdağ'da

Hdp Eş Genel Başkanı Temelli, Tekirdağ'da

28 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul'da düzenlenen "Emek, Barış ve Adalet" mitinginde partililerle buluştuklarını söyledi.

Hdp Eş Genel Başkanı Temelli, Tekirdağ'da, System.String[]
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul'da düzenlenen "Emek, Barış ve Adalet" mitinginde partililerle buluştuklarını söyledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir düğün salonunda yapılan HDP Geneleksel Toplantısında konuşan Temelli, HDP'nin "Emek, Barış ve Adalet" mitinginin Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Partililerle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Temelli, "İstanbul'daki mitingde halkımızla, yoldaşlarımızla, bileşenlerimizle, ittifak güçlerimizle buluştuk. Orada çok güçlü bir ses çıkardık." dedi.

Temelli, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, hep birlikte omuz omuza verip mücadele edeceklerini kaydetti.

Toplantıya HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Gülcan Çiğdemli ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:48 Kaynak: AA

Tekirdağ, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobilinde Kobra Zehri Ele Geçirilen Şüphelinin Evinde 1 Kilo Esrar Bulundu Toyota'nın Türkiye'de Ürettiği C-HR Hybrid, 2018 Yılında Dünyanın En Çok Tercih Edilen Otomobili Oldu

10 Yıl Sonra İlk Kez Görülen Keçiyi Avlayanlara 23 Bin TL Ceza ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 19:16:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp Eş Genel Başkanı Temelli, Tekirdağ'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]