Hdp Eş Genel Başkanına "Örgüt Propagandasından" Soruşturma
53 dakika önce
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Halide Türkoğlu hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.
Halkların Demokratik Partisi
(HDP
) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
ve DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Halide Türkoğlu
hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma açıldı. HDP Tunceli İl Başkanlığı tarafından belediye başkan adaylarının tanıtımı amacıyla 31 Ocak tarihinde Dersim
Düğün Salonu'nda toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıya katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşmasında terör örgütü PKK
'nın ele başı Abdullah Öcalan
'ı methettiği, selam gönderdiği, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma başlatıldı. Dokunulmazlığı bulunan Temelli'nin dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla hazırlanan dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'na gönderildiği öğrenildi. Öte yandan, aynı toplantıya katılarak konuşma yapan DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Halide Türkoğlu hakkında da terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla soruşturma açıldı.
(Ercan Topaç/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:31 Kaynak: İHA
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