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HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar'dan, Karamollaoğlu'na ziyaret (2) - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar'dan, Karamollaoğlu'na ziyaret (2)

22.12.2021 18:36

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından genel başkanlar basın açıklaması yaptı.

Buldan, Merkez Yürütme Kurulunda (MYK) alınan karar doğrultusunda Saadet Partisini ziyaret ettiklerini, gelecek hafta ise CHP, DEVA Partisi ve Gelecek Partisini ziyaret edeceklerini söyledi.

Türkiye toplumunun büyük bir ekonomik kriz yaşadığını belirten Buldan, "Türkiye'nin bu mevcut durum karşısında bir çıkışa ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu çıkış da elbette muhalefet partilerinden bekleniyor. Biz de bu sorumluluk çerçevesinde siyasi partilerle görüşüp Türkiye'nin geleceği açısından bu görüşmeleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

Türkiye'nin acil seçime ihtiyacı olduğunu savunan Buldan şöyle konuştu:

"Türkiye artık yönetilemiyor. AKP ve MHP koalisyonunun Türkiye'yi ne duruma getirdiğini hepimiz görüyoruz. Çok derin bir yoksulluk yaşanıyor, insanlar aç ve perişan. Bu çıkışın erken seçimle çözüleceğine olan inancımızı bir kez daha ifade ediyoruz. TBMM'de muhalefet partilerinin ortak bir önergeyle seçim talebinde bulunmasının faydalı olacağını inanıyoruz. Eğer diğer siyasi partilerle de ortaklaşırsak yılbaşından sonra Meclis açıldığı zaman bir erken seçim önergesini Meclisin gündemine getirmeyi hedefliyoruz."

İYİ Parti'ye buluşma talebinde bulunmadıklarını bildiren Buldan, "Şu an bizim gündemimizde İYİ Parti ile görüşmek yok. Ama diğer siyasi partilerle bu görüşmelerimiz devam edecek." diye konuştu.

Mithat Sancar da Türkiye'deki krizin yönetememe krizi bulunduğunu, çözümün de siyasi olduğunu öne sürdü.

Siyasi çözümün önceliğinin halkın hakemliğine başvurmak olduğunu söyleyen Sancar, "Bu görüşmelerimizin toplumsal barış arayışına ciddi katkı sunacağına inanıyoruz." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu ifade ederek "Demokrasinin temeli farklı görüş ve kanaatlere sahip siyasilerin bir araya gelip meseleleri mütalaa etmeleridir. Elbette farklı fikirler olacaktır." diye konuştu.

Demokrasinin gereği parlamentonun aktif olması gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, "Seçime yaklaşıyoruz. Bir buçuk seneden daha az bir zaman kaldı. Kararı iktidar verecek, sayın Cumhurbaşkanı verecek veya Meclis de erken seçim kararı alır, o da mümkündür." ifadesini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar'dan, Karamollaoğlu'na ziyaret (2)
HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar'dan, Karamollaoğlu'na ziyaret (2)
HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar'dan, Karamollaoğlu'na ziyaret (2)
HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar'dan, Karamollaoğlu'na ziyaret (2)
HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar'dan, Karamollaoğlu'na ziyaret (2)

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Türkiye, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar'dan, Karamollaoğlu'na ziyaret (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar'dan, Karamollaoğlu'na ziyaret (2) - Son Dakika
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