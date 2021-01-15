HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar'dan "aşı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, risk ölçüleri içerisinde sıraları geldiğinde aşı olacakları bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

HDP'den yapılan açıklamaya göre, eş başkanlar Buldan ve Sancar'ın ortak yazılı açıklamasında, Kovid-19 aşılama programının 14 Ocak'ta uygulanmaya başlandığı hatırlatılarak, "En kısa sürede en etkili bağışıklamanın bir an önce başarılması için her türlü imkanın kullanılmasını umut etmekteyiz." ifadesine yer verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın siyasi parti başkanlarını, Meclis Başkanı'nı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kamuoyu önünde aşı olmaya davet ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonumuz ile yaptığımız değerlendirmeye göre, bu davet daha önce belirlenen risk grubu, kronik hastalar ve sağlık çalışanları için düzenlenen aşılama programına uygun değildir. Bu nedenle herkesin belirlenmiş risk öncelik sırası ile aşılanması, sürecin hızlıca ve etkili bir şekilde devam etmesi gereklidir. Bizler, risk ölçüleri içerisinde sıramız geldiğinde aşı olacağımız bilgisini kamuoyu ile paylaşıyoruz."