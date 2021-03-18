HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı

18.03.2021 17:37
HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı, System.String[]

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP'ye açılan kapatma davasını değerlendirirken, partisinin yetkili organlarının görüşleriyle yol haritası çıkaracaklarını belirterek, "Bu yol haritası çıktıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Henüz belirlenmiş bir yol haritamız yok.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP'ye açılan kapatma davasını değerlendirirken, partisinin yetkili organlarının görüşleriyle yol haritası çıkaracaklarını belirterek, "Bu yol haritası çıktıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Henüz belirlenmiş bir yol haritamız yok." dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, kapatma davasının açılmasının ardından olağanüstü toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) devam ederken parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Buldan, HDP'nin son 5 yıldır baskı politikalarıyla engellenmeye çalışıldığını ancak halkın yanında siyaset yapmaktan geri adım atmadıklarını ve demokratik siyaseti önemsediklerini söyledi.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini, "Bu tam bir darbe anlayışıdır" diye nitelendiren Buldan, şöyle konuştu:

"Partimize dair kapatılma davasının açılması, yine bir darbe hukukunun, darbe anlayışının ortaya koyulmasıdır. Halkların Demokratik Partisi şimdiye kadar Türkiye halklarının, toplumunun geleceği açısından ne gerekiyorsa onu yapmıştır. Bize oy verenlerin sayısı 6 milyondu, dün akşamdan itibaren 12 milyona yükseldi. Bizim oy oranımız yüzde 11,5-12 idi, dün akşam itibarıyla oy oranımız yüzde 20'lere yükseldi. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

Buldan, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ve kapatma davası açılmasının, sadece HDP'yi ilgilendiren meseleler olmaması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Tüm demokrasi güçlerine bir çağrı yapmak isterim. Bugün bize yapılan yarın mutlaka size yapılacaktır. İşte şimdi hep birlikte bu haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı durmak hepimizin görev ve sorumluluğudur. Biz AKP hükümetine, önümüze konulacak olan ilk sandıkta elbette derslerini vereceğiz. Ancak şimdiden demokrasi güçlerinin bir araya gelerek AKP hükümetine bu fotoğrafı vermenin zamanı gelmiştir ve geçiyor. Şimdi halkımıza, parti çalışanlarımıza, il ve ilçe örgütlerimize buradan bir çağrı yapmak isterim. Hiç kimse enseyi karartmasın, moralsiz olmasın, herhangi bir kaygı ve şüpheye kapılmasın. Halkların Demokratik Partisi var olduğu sürece halkın, halklarımızın yanında olmaya ve demokratik siyaseti yürütmeye devam edecektir."

"Bizi bitirmeye çalıştıkça kendileri tükeniyorlar"

Sancar da iktidarın girdiği çözümsüzlük patikasından çıkma imkanlarını bütünüyle yok edecek adımlar attığını ileri sürerek "HDP'ye yönelik baskılar ve şimdi yapılan yeni hamleler, esasen bu yolda kendilerine en büyük engelin kim olduğunun da itirafıdır." diye konuştu.

HDP'nin kişilerden ve bir binadan ibaret olmadığını, HDP'nin güçlü bir fikriyat ve halk olduğunu vurgulayan Sancar, "Bizi bitirmek onlar için bekalarını güvence altına almanın yolu gibi görünüyor. Ama bizi bitirmeye çalıştıkça kendileri tükeniyorlar." ifadesini kullandı.

HDP'nin, kapatma davasına hiçbir şekilde aldırış etmediğini ve yürüyüşüne kararlı şekilde devam edeceğini belirten Sancar, "Kapatma davasıyla arzuladıkları etkileri yaratma imkanları yoktur. Halkımızın bunu net olarak bilsin. Bizim demokratik siyasette yürümek için imkanlarımız çok, gücümüz büyüktür." dedi.

Sancar, "HDP'nin ülke yönetimine ortak olma hedefini mutlaka gerçekleştireceğini" iddia etti.

"HDP'ye kapatma davası açılmasının, bu iktidar döneminin kapandığının itirafı olduğunu" savunan Sancar, "kapatma davası açılmasının hukuk üzerinden konuşulacak bir mesele olmadığını" ileri sürdü.

Sancar, "Yargıtay Başsavcılığı, bu davayı sarayın iradesinin gereği olarak açmıştır, hukukun gereği olarak değil." ifadelerini kullandı.

"Yol haritamızı belirleyeceğiz"

Buldan ve Sancar, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

HDP'nin kapatılması halinde bir yol haritalarının olup olmadığına ilişkin soruya Buldan, partisinin MYK, Parti Meclisi, Kadın Meclisi, il ve ilçe örgütlerinin görüşlerini de alarak bir yol haritası çıkaracağını söyledi ve "Bu yol haritası çıktıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Şu an henüz belirlenmiş bir yol haritamız yok." dedi.

Ara seçim için milletvekillerinin istifasının gündemlerinde olup olmadığına ilişkin soru üzerine Sancar, böyle bir gündemlerinin olmadığını ve bunların boş mühendislik tartışmaları olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin 13. Olağan Büyük Kurultayı'ndaki "HDP'nin, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması"na ilişkin sözleriyle ilgili değerlendirmesi sorulan Sancar, "HDP, dükkan değil ki. Bunu daha önce de söyledik. Halkı kapatabiliyorlar mı? Bu fikriyatı yok edebiliyorlar mı? Siyaset yoluyla bizlerle baş edebiliyorlar mı? Hayır. Biz siyaset yoluyla bunca yıldır pek çok kazanımın gerçekleşmesinde rol oynadık. Çok çeşitli saldırılara göğüs gererek, büyüyecek şekilde yolumuza devam ettik. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

Sancar, Bahçeli'nin "2023'te Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, o muhterem isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" sözleriyle HDP'ye açılan kapatma davası arasında ilişki kurup kurmadıklarına yönelik soru üzerine, "Dün AKP, MHP'ye kongre hediyesi verdi. Bugün de iadei hediye jestleri gerçekleşti. Karşılıklı hediyeleşiyorlar galiba. Ama bu çabaların hepsi nafiledir, boştur. HDP ve demokrasi güçleri, bu karanlık dönemi ilk sandıkta bitirecektir." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Pervin Buldan, Buldan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika


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