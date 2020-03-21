HDP Eş Genel Başkanlarından Dünya Nevruz Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP Eş Genel Başkanlarından Dünya Nevruz Günü mesajı - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanlarından Dünya Nevruz Günü mesajı

6 saat önce

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Dünya Nevruz Gününü kutlayarak, koronavirüse karşı dayanışma çağrısında bulundu.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Dünya Nevruz Gününü kutlayarak, koronavirüse karşı dayanışma çağrısında bulundu.

HDP'den yapılan açıklamaya göre Buldan ve Sancar, Dünya Nevruz Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Pervin Buldan, yeni tip koronavirüs nedeniyle nevruzun alanlarda kutlanamadığını ancak yaşamın her alanını birer nevruz alanı olarak gördüklerini belirterek, "Bu bayram vesilesiyle, hepimizin biraz daha dayanışmayla, birlikle, dirilişle ve aynı zamanda ortak duygularla içerisinde bulunduğumuz bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza olan inancımı özellikle belirtmek isterim. Yeter ki dayanışma duygularımızı koparmayalım yeter ki cesaretimizi yitirmeyelim. Yeter ki toplumsal barışımızı sağlayalım." ifadelerini kullandı.

Mithat Sancar da dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, halk sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu belirtti.

Kriz Koordinasyonları ve 26 belediye olmak üzere tüm parti yapısıyla halkın sağlığını gözeten tüm önlemleri almak için çalıştıklarını ifade eden Sancar, bu kapsamda Nevruz Bayramı mitinglerini iptal ettiklerini bildirdi.

Halk sağlığının, iktidarın veya belli grupların insafına bırakılamayacak kadar önemli olduğunu belirten Sancar, şunları kaydetti:

"Halk sağlığını korumak için bugün insan onurunu esas alan herkesin bir seferberlik ruhuyla dayanışma içerisine girmesi her zamankinden daha tarihseldir. İktidarın kendi kaderine terk ettiği insanların sorunlarına hep birlikte ortak çözümler üretmek gibi tarihi bir sorumluluğumuz var. Bunun tek yolu emekçilerden ve yoksullardan yana, zayıf ve muhtaç bütün insanlardan yana her kesimin içerisinde olduğu dayanışma ağları örmektir. Buradan yerel yönetimlere demokratik kuruluşlara ve meslek örgütlerine seslenmek istiyorum, gıda ve hijyen başta olmak üzere toplumun temel ihtiyaçlarını tespit edelim. Yaşanan sorunları çözmemizin ve bu krizi aşmamızın tek yolu dayanışmadır."

HDP Eş Genel Başkanlarından Dünya Nevruz Günü mesajı

Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Buldan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:43 Kaynak: AA

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