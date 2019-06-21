HDP Eşbaşkanları Buldan ve Temelli'nin imzalarıyla yapılan yazılı açıklamada: "İki tarihsel blok...
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HDP Eşbaşkanları Buldan ve Temelli'nin imzalarıyla yapılan yazılı açıklamada: "İki tarihsel blok arasında taraf olmamaya ve üçüncü yol stratejisini kararlı ve ısrarlı bir şekilde sürdürmeye dayalı olarak, HDP'nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir...
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:54 Kaynak: AA
HDP Eşbaşkanları Buldan
ve Temelli'nin imzalarıyla yapılan yazılı açıklamada: "İki tarihsel blok arasında taraf olmamaya ve üçüncü yol stratejisini kararlı ve ısrarlı bir şekilde sürdürmeye dayalı olarak, HDP'nin İstanbul
seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu değildir" ifadesi kullandı.
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