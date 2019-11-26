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HDP Esenyurt İlçe Başkanı terör örgütü propagandasından tutuklandı

6 saat önce

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ayfer Y.'nin de aralarında olduğu 7 kişi, terör propagandası yapmaktan tutuklandı.

HDP Esenyurt İlçe Başkanı terör örgütü propagandasından tutuklandı, System.String[]

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ayfer Y.'nin de aralarında olduğu 7 kişi, terör propagandası yapmaktan tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım akşamı Cumhuriyet Meydanında yasaklı bildiri dağıtarak terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen HDP'li gruba müdahalede bulundu.

Ekipler, HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ayfer Y. ile Elvan U, Türkan S, Maynur Y, Zübeyde A, Mürüvvet K. ve Muzaffer İ.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Halkların Demokratik Partisi, Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:38 Kaynak: AA
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