HDP Esenyurt ilçe binasına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika

HDP Esenyurt ilçe binasına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı

29.01.2021 12:25
HDP Esenyurt ilçe binasına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı, System.String[]

HDP Esenyurt ilçe binasına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerini asanların yakalanmasına yönelik operasyonun ardından "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 2 gün ek gözaltı süresi alındı.

HDP Esenyurt ilçe binasına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerini asanların yakalanmasına yönelik operasyonun ardından "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 2 gün ek gözaltı süresi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K'nin, işlemlerinin ardından 31 Ocak'ta adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Operasyon

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, örgüt elebaşının afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlatmış, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası HDP ilçe binasına girmişti.

Binada yapılan aramalar sonucunda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster ve resimleri, üzerinde YPJ yazılı bez flama, 1000 afiş, örgüt propagandasının yapıldığı çeşitli dergiler ile çok sayıda kitap, 3 harddisk, 2 laptop, 2 DVD ve 2 video kaset bulunmuş, ayrıca 4 yıldır kaçak elektrik kullanıldığının belirlenmesi üzerine binanın elektriği kesilmişti.

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan emniyette ifade vermiş, şüpheliler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında 2 şüpheli yeniden gözaltına alınmıştı.

Halkların Demokratik Partisi, Hisarcık, Esenyurt, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP Esenyurt ilçe binasına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika


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